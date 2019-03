Caporalato, due condanne a Taranto dopo denuncia Flai Cgil

Il Tribunale di Taranto (presidente Giuseppe Licci), ha condannato per intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro aggravato a 4 anni e 4 mesi di reclusione l’imprenditore agricolo Francesco Sabato, 45enne di Ginosa, e a 3 anni e 5 mesi Andrea Paduraru, 27enne romeno. La vicenda fu scoperta nell’ottobre del 2017. Almeno 35 i cittadini romeni, secondo l’accusa, vittime dello sfruttamento. I braccianti erano rinchiusi senza documenti in edifici fatiscenti e costretti a lavorare, senza riposo, 17 ore al giorno per 4 euro l’ora da cui venivano detratte le spese di vitto, alloggio e trasporto. Lo rende noto il segretario generale della Flai Cgil Taranto, Lucia La Penna, per la quale si tratta di «una sentenza che, seppur non definitiva, riporta giustizia su episodi di vero e proprio schiavismo condotti nelle nostre campagne, resa possibile dal lavoro in sinergia della Flai Cgil con il nucleo ispettivo dei carabinieri e dall’assistenza legale e amministrativa degli studi Petrone e Policoro».



La Flai Cgil evidenzia l’importanza del «lavoro legislativo - sostiene Lucia La Penna - che da anni conduciamo per contrastare il caporalato. Dalla legge nazionale n. 199 del 2016 al progetto sperimentale di trasporto gratuito sottoscritto dalla Giunta regionale nel 2018, cui partecipano sindacati, istituzioni tarantine e parti datoriali fino al piano d’azione siglato con la Prefettura per incentivare buone pratiche di legalità e sicurezza». «Dobbiamo ringraziare - conclude la sindacalista - il coraggio dei lavoratori che, sfidando le violenze e le minacce, hanno deciso di denunciare la loro condizione utilizzando il sindacato per far valere i propri diritti contro l'oppressione di cui erano vittime».