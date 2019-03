Taranto calcio, revocata penalizzazione: la vetta è a -7

La Corte d’Appello Federale ha parzialmente accolto il ricorso del Taranto, avverso alle sanzioni inflitte in primo grado (Tribunale federale nazionale) per la questione relativa ai presunti mancati pagamenti degli emolumenti del mese di giugno 2017 a tre tesserati all’atto dell’iscrizione al campionato 2017/18. La società, difesa dall’avvocato Eduardo Chiacchio ha ottenuto la restituzione del punto di penalizzazione (pena commutata in una ammenda di 1000 euro) e la riduzione a due mesi (prima erano tre) dell’inibizione a carico del presidente Massimo Giove. Una decisione che fa tirare un sospiro di sollievo in casa rossoblù, che ora vede ridursi le distanze dalla vetta della graduatoria, ora distante 7 lunghezze.



La notizia ha avuto ovviamente un effetto positivo all’interno dello spogliatoio tarantino, già proiettato alla gara in programma domenica sul difficile campo di vallo della Lucania contro la Gelbison. Sebbene l’auspicata “remuntada” rimanga molto difficile da realizzare, la decisione giunta nella serata di ieri può contribuire a cambiare l’inerzia del trend di queste ultime giornate e far cominciare a scricchiolare anche le certezze per le rivali, che con un vantaggio più che rassicurante davano già per spacciato il Taranto nella lotta al primato del girone. Anche perché, se è vero che il Picerno sembra ancora lontano, non altrettanto si può dire del Cerignola, che vanta tre punti in più della squadra di Panarelli e che, in caso di parità in graduatoria sarebbe in svantaggio nei confronti dei rossoblù per i risultati conseguiti negli scontri diretti (1-1 al Monterisi e 2-1 per il Taranto allo Iacovone).



Nel frattempo D’Agostino e compagni proseguono la marcia di avvicinamento al match contro la Gelbison, al quale non potrà prendere parte il centrocampista Manzo, appiedato per un turno dal giudice sportivo. Ieri pomeriggio il gruppo ha lavorato con particolare attenzione allo sviluppo dei meccanismi di gioco svolgendo una partitella a campo ridotto. Ancora fermo Esposito per il problema all’adduttore accusato nei giorni scorsi, mentre risulta completamente recuperato Massimo che si è aggregato al gruppo. Lavoro differenziato per Lanzolla e Carullo che, però, viaggiano verso la piena disponibilità. Sono 500 i biglietti a disposizione dei tifosi rossoblù.