Manduria, nascondeva mezzo chilo di eroina in ufficio: arrestato

TARANTO - Beccato con mezzo chilo di eroina in ufficio: per questo un 49enne manduriano, sospettato di spacciare sostanza stupefacente è finito in manette. L'uomo era finito nel mirino della polizia che a seguito di una perquisizione nel suo ufficio nel centro del comune messapico, ha rinvenuto una panetta di cocaina del peso di circa 500 grammi, e nella successiva perquisizione nella sua abitazione, in una zona periferica di Manduria più di 10 mila euro in contanti ed altri 2 grammi della stessa sostanza precedentemente sequestrata.

Dopo il ritrovamento il 49enne è stato tratto in arresto e portato in carcere a Taranto. La droga ed il denaro recuperato sono stati sequestrati.