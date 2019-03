Manduria, operaio folgorato in centro di compostaggio: grave

É in gravi condizioni un operaio di 47 anni raggiunto da una forte scossa elettrica mentre eseguiva alcuni lavori edili all’impianto di compostaggio Eden 94 di Manduria. L’uomo è rimasto folgorato mentre azionava una pompa del cemento. A dare l’allarme sono stati i suoi colleghi, che hanno subito chiesto l’intervento del 118. Trasportato all’ospedale cittadino in codice rosso, l’operaio è stato intubato e ricoverato in sala rianimazione. L’incidente, a quanto si è appreso, si è verificato nel cantiere di una ditta che sta eseguendo dei lavori nell’impianto per conto di Eden94. Sulle cause è stata avviata un’indagine dei carabinieri con il supporto dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Asl per verificare il rispetto delle norme di sicurezza.