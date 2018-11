Taranto, vigili urbani in servizio fino alle 23.30

Vigili urbani in servizio sino alle 23.30. Sono entrati in vigore da ieri i nuovi orari degli agenti di Polizia locale a Taranto. La novità riguarda un prolungamento dell’orario di servizio che dovrebbe garantire una maggiore presenza in città, specie per quanto riguarda l’infortunistica stradale. Gli orari di servizio degli agenti saranno suddiviso in tre turni: il primo dalle 7 alle 13, il secondo dalle 12.30 alle 18.30 e il terzo dalle 17.30 alle 23.30.



Si tratta, evidentemente, di un’estensione dell’attività sul territorio di due ore e mezza che rappresenta, come ha affermato il comandante dei Vigili urbani, Michele Matichecchia, contattato dalla Gazzetta «un contributo importante al lavoro delle forze dell’ordine che potranno così contare sul supporto della Polizia locale. L’obiettivo - conclude Matichecchia - è quello di arrivare a coprire le 24 ore entro la prossima stagione estiva». E questo risultato potrebbe essere raggiunto grazie allo scorrimento della graduatoria dell’ultimo concorso da 2 posti come agente della Polizia locale. Che potrebbe far assumere altri otto, forse anche dieci, nuovi agenti all’interno del Corpo della Polizia locale che così tirerebbe una boccata di ossigeno.