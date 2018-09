Ilva, il ministro della Salute incontra i genitori dei bimbi di Taranto

TARANTO - Il ministro della Salute Giulia Grillo oggi ha ricevuto una delegazione del gruppo dei 'Genitori Tarantinì che nei giorni scorsi aveva chiesto un incontro per discutere dell’emergenza sanitaria e ambientale a Taranto e delle emissioni inquinanti dell’Ilva. La produzione «strategica" di acciaio, sostengono i 'Genitori Tarantinì, «come in una vittoria di Pirro procura danni all’ambiente e alle persone, con costi talmente alti da considerarli un deficit incolmabile sia a livello di giustizia, democrazia e libertà, sia per quanto riguarda quel Pil tanto decantato quanto falso, prodotto da fonti altamente inquinanti».

Oltre al ministro Grillo e a due tecnici del ministero erano presenti Massimo Castellana e Cinzia Zaninelli per i 'Genitori Tarantinì; Mauro Zaratta, padre di Lorenzo, un bimbo di cinque anni morto il 30 luglio del 2014 per un carcinoma al cervello; un altro papà tarantino che ha un bimbo ricoverato a Roma per un tumore; un medico Isde, un rappresentante di un comitato ambientalista e Beatrice Ruscio per l’associazione Peacelink.

«Il Ministro - riferisce Ruscio - è stata molto disponibile all’ascolto, ha recepito le nostre istanze e ha mostrato di comprendere la gravità della situazione e la preoccupazione dei cittadini di Taranto».