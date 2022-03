Ucraina: calciatori del Bari in campo con la maglia «Stop war»

BARI - La solidarietà del Bari Calcio al popolo ucraino. La squadra è scesa in campo al San Nicola per la gara interna contro il Francavilla con una maglia speciale per il conflitto Ucraina-Russia sulla quale si leggeva la scritta «Stop war».



Il club del presidente Luigi De Laurentiis ha spiegato che si tratta di «due parole dal significato profondo e vitale, perché siamo e saremo sempre contrari a ogni forma di guerra». «La nostra - aggiungono i biancorossi - è una goccia nell’oceano, ma in questo momento sentiamo forte la responsabilità di schierarci ed è il motivo per cui le maglie speciali indossate oggi durante Bari-Francavilla saranno messe all’asta nei prossimi giorni su "CharityStars Italia" e il ricavato sarà devoluto a Croce Rossa, per far fronte all’emergenza in Ucraina».