La Gaetani trionfa nei 100 dorso agli Europei juniores

Il secondo oro in due giorni. Dopo Benny Pilato è Erika Gaetani a far grande la Puglia nella terza giornata degli Europei juniores in corso a Roma nella piscina del Foro italico. La 16enne di Parabita è straordinaria nella finale dei 100 dorso.

La salentina della Gestisport conquista il titolo europeo fermando il cronometro a 1.00.65 confermandosi una delle migliori dorsiste al mondo. Già argento su questa distanza a Kazan 2019, Gaetani si prende la soddisfazione più grande della stagione.

Oggi sarà in acqua nei 50 dorso e domani ci proverà nei 200 dorso, la gara in cui è campionessa europea in carica. L’oro è una grande gioia anche per il suo tecnico, Gianni Zippo, che è agli Eurojunior è stato convocato come allenatore dello staff federale al seguito di Walter Bolognani grazie anche agli ottimi risultati ottenuti dai suoi allievi. Che proprio ieri hanno dominato la giornata.

Oltre a Gaetani, infatti, ottima la prova di Letizia Piscopiello nei 200 rana. La 17enne accede alla finale (oggi, ore 18.39) con il tempo di 2.31.26 (ottavo posto) dopo essere entrata in semifinale con il nono crono (2.32.49).

Giornata quasi perfetta anche per Davide De Paolis che resta fuori dalla finale dei 50 dorso per un soffio. E chiude la semifinale al quattordicesimo posto dopo aver nuotato nelle batterie del mattino il sesto tempo (26.15).