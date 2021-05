Bari, il velista Giuseppe D’Amato terzo all'Interzonale Sud di e-sailing «Mille per una vela»

Bari - Il barese Giuseppe D’Amato, del Circolo della vela di Bari, si è classificato al terzo posto nell’Interzonale Sud del Trofeo di e-sailing 'Mille per una velà. Dopo una serie di incredibili rimonte il primo posto è andato all’attuale campione italiano Rocco Guerra della LNI Manfredonia, che stacca così il pass per la semifinale del Campionato Italiano. Al secondo posto Mario Prodigo del Reale Yacht Club Canottieri Savoia e al terzo Giuseppe D’Amato. Prima donna Rosalba Giordano del Circolo Velico Reggio.

Ora spazio alla finale del Trofeo Challenge perpetuo «Mille per una Vela», in programma il 22-23 maggio. All’appuntamento parteciperanno i primi sei timonieri e la prima timoniera dell’Interzonale Sud, tra cui il portacolori del CV Bari, Giuseppe D’Amato; i primi tre timonieri e la prima timoniera dell’interzonale centro e i primi tre timonieri e la prima timoniera dell’Interzonale nord.

«Sono contento - commenta D’Amato - di essere arrivato per la seconda volta sul podio del trofeo 'Mille per una velà nonostante il livello degli e-sailors italiani sia aumentato enormemente in questo periodo. Ora non vedo l’ora di partecipare alla finalissima, per giocarmi il tutto per tutto, sarò agguerritissimo!».

«Grazie al torneo - commenta Nicolò Gatti, responsabile del comitato organizzatore - abbiamo avuto modo di lavorare insieme a tutti i delegati zonali eSailing per il progetto di sviluppo sul territorio. Il progetto eSailing è in crescita e i numeri aumentano costantemente ogni settimana. La community italiana conta circa 4.000 giocatori attivi saltuariamente sulla piattaforma Virtual Regatta e circa 400 attivi tutti i giorni sul canale federale Discord, facendo dell’Italia la Community Nazionale più numerosa e attiva al Mondo».