Volley, finale Play off, vince la Prisma: 3-2 in rimonta contro il Brescia

TARANTO - Finale di play off per il volley pugliese, vince la Prisma: 3-2 in rimonta contro il Brescia. Al tiebreak gli ionici battono, dopo un punto a punto lungo ed emozionante 21-19 la squadra lombarda al terzo match point. Sotto di 2 set a zero dopo 2 ore e mezza di gioco, gli uomini di Di Pinto compiono un'autentica impresa.