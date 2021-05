Play off di serie C: Bari-Foggia in diretta su RaiSport

BARI - Il derby Bari-Foggia senza pubblico ma con la diretta tv: la gara, valida come secondo turno preliminare della fase a gironi dei playoff di Serie C, si giocherà al San Nicola mercoledì 19 maggio, con fischio d’inizio alle 17:45 e diretta in chiaro su Rai Sport.

Intanto il tecnico Auteri ha ripreso oggi all’antistadio la preparazione per la sfida con i satanelli: è tornato ad allenarsi in gruppo il laterale Andreoni, per quasi tutta la stagione frenato da infortuni.