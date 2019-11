Ginnastica artistica: il leccese Mattia Quarta convocato in Nazionale

Un giovane ginnasta leccese veste la maglia azzurra della Nazionale junior. Mattia Quarta, classe 2005, cresciuto nella Asd “Delfino” farà parte della delegazione italiana che parteciperà all’evento internazionale “Austrian Future Cup” di ginnastica artistica maschile che si terrà a Linz, in Austria, dal 21 al 24 novembre prossimi. Il giovane atleta è il primo salentino della storia della ginnastica a vestire la maglia azzurra. Ad accompagnarlo sarà il suo coach, Saverio Martina, che lo ha da sempre guidato nel suo brillante percorso, ricco di importanti risultati. “È il coronamento di un sogno – commenta la presidente della Asd Delfino, Patrizia Tamburrano – per raggiungere i risultati serve la cooperazione di tutti, ginnasti principalmente, ma anche staff tecnico, dirigenti e famiglie. La convocazione di Mattia rappresenta la realizzazione di queste energie. Gli auguriamo un futuro di successi”. Grande soddisfazione anche dal presidente Federginnastica Puglia, Lorenzo Cellamare, che parla di un risultato storico per lo sport pugliese e leccese, frutto di un percorso di anni intrapreso “in piena umiltà, senza mai dire una parola, ma con tanto sudore e applicazione da parte di Mattia, del suo tecnico, della dirigenza dell’associazione e della sua famiglia”.