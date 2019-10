Fai, villa Balbianello la più visitata

COMO, 1 OTT - Per il quinto anno consecutivo Villa del Balbianello a Tremezzina, sul lago di Como, si conferma il bene del Fai (Fondo Ambiente Italiano) più visitato d'Italia, con un nuovo record di 120mila presenze registrato a fine settembre, con provenienze principali da Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Cina, Thailandia, Europa dell'Est e moltissimi dall'India, sull'onda del clamore suscitato dal matrimonio in Villa, un anno fa, tra due famosi attori di Bollywood, Ranveer Singh e Deepika Padukone. Già dalla scorsa primavera, Villa del Balbianello aveva annunciato l'apertura cinque giorni su sette la settimana fino all'Epifania. Il bilancio è in costante crescita: due anni fa, erano stati 2.300 i visitatori invernali, lo scorso anno il numero è salito a 3.000. La dimora arroccata sul lago circondata dal suo parco sarà quindi aperta al pubblico fino a lunedì 6 gennaio 2020 tutti i giorni tranne i lunedì e i mercoledì non festivi.