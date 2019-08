Isola Edipo, Von Trotta premio carriera

ROMA, 21 AGO - A partire dal 28 agosto 2019 fino al 7 settembre 2019 nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia, torna a bordo della Edipo Re, la barca a vela che fu del pittore Zigaina e dell'amico Pier Paolo Pasolini, 'Isola Edipo', una rassegna di cinema, eventi culturali e artistici ispirati ai principi della cooperazione sociale, del rispetto dell'ambiente, della persona e della sostenibilità, in partecipazione con MYmovies. Il premio ufficiale collaterale per l'Inclusione di Edipo Re verrà assegnato da una giuria d'eccezione composta dall'attrice Ottavia Piccolo, il regista Giuseppe Piccioni e il reporter Giuliano Battiston. Alla regista Margarethe Von Trotta il Premio per l'Inclusione Edipo Re alla carriera. La programmazione dell'edizione 2019 sarà inoltre caratterizzata da una collaborazione ampia con le Giornate Degli Autori.