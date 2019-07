Addio Valentina Cortese

ROMA - E' morta a Milano a 86 anni Valentina Cortese, la grande attrice di cinema e teatro. «Con la scomparsa di Valentina Cortese lo spettacolo italiano perde l’ultima diva del cinema e del teatro» commenta Carlo Fontana, Presidente Agis - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo. «Una perdita ancor più dolorosa - conclude Fontana - per il sottoscritto, che ha avuto l’onore di conoscerla e frequentarla sin da giovane».

Valentina Cortese, Sala: «Era un vero talento milanese» - «Oggi ci ha lasciato Valentina Cortese, un vero talento milanese che ha lavorato con i grandi maestri del cinema e del teatro italiano e internazionale, regalandoci opere meravigliose e indimenticabili». Lo ha scritto su Twitter il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha voluto esprimere la «vicinanza» sua e del Comune ai famigliari e ai cari dell’attrice scomparsa all’età di 96 anni.

Valentina Cortese, Piccolo piange scomparsa attrice immensa - «Ciao adorata Valentina, tu sei il Piccolo, tu sei il teatro e anche di più, ipnotica, raffinata, impetuosa": così inizia il messaggio social con cui il Piccolo Teatro di Milano ha dato l’addio a Valentina Cortese, l’attrice morta a 96 anni, che con Strehler mise in scena spettacoli indimenticabili.

«Tutto il Piccolo Teatro piange la scomparsa di Valentina Cortese, donna splendida, elegante, ironica, attrice immensa, voce e occhi di una scena infinita» si conclude il messaggio a cui il teatro ha allegato alcune sue intense immagini.

Fra i suoi spettacoli con la regia di Giorgio Strehler figurano 'Arlecchino servitore di due padronì di Goldoni, 'Santa Giovanna dei Macellì di Brecht, 'I giganti della montagnà di Pirandello, 'El nost Milan' di Bertolazzi e 'Platonov e gli altrì di Cechov.

Valentina Cortese, camera ardente al Piccolo, funerali venerdì - Sarà allestita al Piccolo teatro Grassi, la sede storica del Piccolo, la camera ardente di Valentina Cortese, l’attrice milanese morta a 96 anni, i cui funerali si svolgeranno venerdì alle 11 nella chiesa di San Marco.

La camera ardente - nello stesso luogo in cui fu allestita la camera ardente di Franca Rame - sarà aperta domani da mezzogiorno alle 19 e nuovamente venerdì dalle 8 alle 11.

Valentina Cortese, Fond. Zeffirelli: «Fu la signora del teatro» - «Era la Signora del teatro, probabilmente l’unica grande diva italiana». Così Pippo Zeffirelli, figlio di Franco e vicepresidente dell’omonima Fondazione che conserva numerose testimonianze del sodalizio artistico tra l’attrice e il maestro recentemente scomparso, ricorda Valentina Cortese di cui ha appreso, «con grande dispiacere la scomparsa».

Cortese, aggiunge, fu «amica del maestro Zeffirelli e grandissima attrice». «Memorabili ricordi - prosegue il vicepresidente della Fondazioni Zeffirelli - sono le sue interpretazioni ne Il giardino dei ciliegi diretta da Giorgio Strehler, Tanto tempo fa diretta da Luchino Visconti, Maria Stuarda diretta da Franco Zeffirelli; poi ci sono i film, come Effetto notte di François Truffaut, che le valse la candidatura all’Oscar, e deliziose presenze sia nel film Fratello Sole sorella Luna, sia nel Gesù di Nazareth, nel ruolo di Erodiade, in entrambi i casi diretta da Franco Zeffirelli. È un’altra grande perdita per il mondo del cinema e del teatro».

Valentina Cortese, A. Fontana: «Era un'artista unica» - «Un’artista unica» anzi «un mostro sacro": così il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha definito Valentina Cortese, l’attrice morta oggi a Milano che lui ebbe «l'onore e il piacere» di conoscere a Varese.

«Nella sua fantastica carriera, ha saputo interpretare diversi ruoli in maniera eccezionale e ineguagliabile» ha aggiunto invitando i giovani ad avvicinarsi «al teatro, un’arte nobile e unica che purtroppo sta perdendo la considerazione di un tempo. Un appello, il mio che si rivolge anche alla televisione, che troppo spesso non valorizza il teatro».

Valentina Cortese, l'omaggio di Rai Cultura a Valentina Cortese - Per rendere omaggio a Valentina Cortese, una delle più grandi attrici italiane scomparsa oggi, e ripercorrerne la vita artistica, Rai Cultura cambia parte della programmazione di Rai Storia e Rai5. In particolare, questa sera alle 20.45 e giovedì 11 luglio 2019 alle 11.30 e alle 18.30, Rai Storia propone «Valentina Cortese. La diva divina».

Valentina Cortese, il cordoglio dell'Anica - L’Anica si unisce al cordoglio per la scomparsa di Valentina Cortese, «autentico talento internazionale, cresciuta al fianco dei più grandi maestri di cinema e teatro, famosa tanto a Cinecittà quanto a Hollywood, o a Parigi». L’Anica la ricorda pubblicando sul proprio sito web il trailer di «Diva!», il documentario realizzato da Francesco Patierno nel 2017, presentato alla 74a Mostra del Cinema di Venezia nella Selezione Ufficiale Fuori Concorso, che ne ripercorre magnificamente memorie e grandi interpretazioni.

Valentina Cortese, protagonista indiscussa del panorama artistico e culturale mondiale, recentemente si era ritirata a vita privata; ma anche gli ultimi capitoli della sua vita sono stati veri e propri capitoli di un grande film.