Addio a Ugo Gregoretti

ROMA - E' morto Ugo Gregoretti, 88 anni, autore tv di Controfagotto», «Il Circolo Pickwick» e «Romanzo popolare», fu assunto alla Rai nel 1954 e iniziò con la realizzazione di inchieste tv originali e spregiudicate che gli procurarono molti problemi all’interno dell’azienda. Regista cinematografico, televisivo e teatrale.

Nel '60 vinse, con un documentario sulla «Sicilia del Gattopardo», il Prix Italia. Il successo ottenuto lo spinse ad occuparsi di cinema. Dal '68 fino alla fine degli anni Settanta si dedicò al documentario politico.

Nell’80 iniziò la carriera teatrale allestendo più di 50 spettacoli e dirigendo dal 1985 all’89 il teatro Stabile di Torino.

Ad 84 anni sognava ancora di fare un film, lo annunciò al Bif&st, «Racconto la mia cialtroneria».

Ugo Gregoretti, domani camera ardente e funerali - Domani sabato 6 luglio i funerali di Ugo Gregoretti saranno celebrati alle 18 nella Chiesa degli artisti di Piazza del Popolo a Roma. Prima l’appuntamento con la camera ardente sarà alla Casa del cinema dalle 10 alle 13.

Ugo Gregoretti, Casellati: «Cultura perde grande personaggio» - «Attore, regista, giornalista, scrittore, uomo di cinema, di teatro, di televisione: Ugo Gregoretti è stato un intellettuale a tutto tondo, una figura poliedrica unica nel mondo della cultura e dello spettacolo italiano. Un uomo di grande ironia, visione e raro spirito di osservazione che ci lascia in eredità una produzione culturale variegata e di enorme valore».

Lo ha detto il Presidente del Senato Elisabetta Casellati ricordando Ugo Gregoretti, il regista scomparso. «La cultura italiana oggi ha perso un grande personaggio. Di lui ricorderemo soprattutto la straordinaria capacità di essere un pioniere in tutte le attività in cui si è cimentato, dai film ai documentari ai programmi televisivi. Ai suoi familiari esprimo tutto il mio cordoglio personale» ha concluso il Presidente Casellati.

Ugo Gregoretti, Ragazzi cinema America: «Generoso come pochi» - I Ragazzi del Cinema America ci tengono a manifestare tutta la loro gratitudine e stima per il maestro Ugo Gregoretti, una delle persone più generose e affettuose incontrate in questi anni». «Caro Ugo - scrivono ancora - ti salutiamo, grazie di tutto, della tua presenza e forza. Ricorderemo per sempre le telefonate e giornate passate con te ed Ettore Scola».

Ugo Gregoretti, Rutelli: «Ha trasformato immaginario milioni italiani» - «Ci lascia una personalità eccezionale, che ha trasformato con intelligenza, cultura, ironia, l’immaginario di milioni di italiani». Lo afferma, in una nota, Francesco Rutelli, presidente Anica che aggiuge: «E' stato un biografo sempre sorprendente e innovativo del dopoguerra e delle mutazioni della nostra società. Sono stato onorato della sua amicizia, e l’ho ricambiata con devozione laica. Almeno l’ho ri-incontrato casualmente alcune settimane fa - conclude - a Piazza delle Coppelle: ho ritrovato il suo sorriso unico, pur nella malattia, e l'ho festeggiato».