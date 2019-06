Statua di Bocchetta donata al Lirico

CAGLIARI, 8 GIU - "Il teatro come luogo di vita, di arte, luogo di democrazia, luogo vero per il futuro e la civiltà". Nelle parole del sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari Claudio Orazi si racchiude l'orgoglio e allo stesso tempo l'importanza della donazione ricevuta dall'artista Vittore Bocchetta. Nel foyer del Lirico è stata mostrata al pubblico la statua in bronzo di Tersicore musa della danza, alta 2 metri e 40 realizzata da Bocchetta a Chicago nel 1965. Nato a Sassari il 15 novembre del 1918, Bocchetta ha vissuto a Cagliari, Bologna e Verona. Proprio in Veneto nel 1943 viene arrestato come oppositore e frequentatore di antifascisti. Detenuto in una sala cinematografica a Verona, viene deportato in Germania, prima nel campo di Flossemburg poi nel sottocampo di Hersbruck: grazie a una coraggiosa fuga è tra i pochi superstiti a tornare in Italia. Negli anni successivi, dopo una breve permanenza in Italia, approda in Argentina, Venezuela e poi a Chicago.