Serata 90 anni orchestra Secondo Casadei

RAVENNA, 15 NOV - Un concerto, il 19 novembre alla Cà del Ballo (ex Cà del Liscio) di Ravenna, per celebrare 90 anni dalla nascita dell'orchestra di Secondo Casadei, con le migliori orchestre romagnole. Tanti i musicisti annunciati, da quelli della tradizione, come La Storia di Romagna, all'Orchestrina di Molto Agevole, band creata da Enrico Gabrielli (componente degli Afterhours e fondatore dei Calibro 35), a Moreno 'Il Biondo' Conficconi e Mauro Ferrara, ora impegnati nell'esperienza del 'punk da balera' di Extraliscio. Sarà La Storia di Romagna ad aprire la serata, seguita da oltre 50 ospiti, ognuno con un frammento di questa avventura musicale che, lungi dall'essere solo un 'fatto museale' o di revival, influenza il suono contemporaneo. Prevista l'esibizione di scuole di ballo romagnole in medley di valzer, polca e mazurca. La serata 'Secondo...un pezzo da 90!' è organizzata dalle Edizioni Casadei Sonora della figlia Riccarda e della sua famiglia, che con passione e rigore ne conservano e divulgano l'archivio.