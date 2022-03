Su Rai Uno, «Linea Verde» sarà a spasso sul Gargano

La Puglia nuovamente su «Linea Verde». Il programma itinerante di Rai Uno che tutte le domeniche alle 12.20 va ad esplorare il territorio italiano, proponendo nuovi itinerari alla ricerca di bellezza e di tradizioni enogastronomiche, domani domenica 6 marzo toccherà nuovamente la regione pugliese e in particolare in Gargano. La troupe di «Linea Verde» girerà per il programma condotto dal pugliese Beppe Convertini (originario di Marina Franca), e in compagnia del simpaticissimo cuoco lucano Peppone Calabrese, per tutti semplicemente Peppone.

Durante questa puntata, il programma oltre a visitare la città molisana di Termoli, in provincia di Campobasso, sarà a Carpino, in provincia di Foggia, lungo la dorsale adriatica, sul tracciato degli antichi tratturi dei transumanti. Dopo una tappa a Chieuti e a Serracapriola, i due conduttori saranno infatti a Carpino dove incontreranno i componenti della nota formazione «I Cantori di Carpino», eredi della grande tradizione folk della tarantella garganica, per poi spostarsi verso le lagune di Varano e Lesina. Qui conosceranno allevatori di ostriche e chef interpreti dei piatti storici, nello straordinario contesto naturalistico di questa zona della Puglia.

A Rignano Garganico ci sarà poi l’appuntamento imperdibile con le razze autoctone come la vacca podolica e la capra garganica per assaggiare gli straordinari prodotti ricavati dal loro latte, come il caciocavallo. Infine, nell’agro di Foce Varano, la storia di un giovane pastore e, per chiudere in allegria, una festa al ritmo delle vecchie tarante.