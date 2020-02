Sanremo 2020, la classifica di demoscopica e orchestrali: Diodato e Elodie tra i primi 7

La quarta serata del Festival di Sanremo è quella che decreta i primi verdetti. Si elegge infatti il vincitore della categoria Giovani, in due sfide (Tecla Insolia vs. Marco Sentieri, Fasma vs. Leo Gassmann), che poi decreteranno il primo posto. E vota per la prima volta dall'inizio di questa edizione la sala stampa. A inizio serata, tuttavia, è stata diffusa la classifica generale con il voto di Giuria Demoscopica unito a quello degli orchestrali:

1 Francesco Gabbani

2 Le Vibrazioni

3 Piero Pelù

4 Tosca

5 Pinguini Tattici Nucleari

6 Diodato

7 Elodie

8 Marco Masini

9 Irene Grandi

10 Michele Zarrillo

11 Levante

12 Anastasio

13 Alberto Urso

14 Raphael Gualazzi

15 Paolo Jannacci

16 Enrico Nigiotti

17 Giordana Angi

18 Achille Lauro

19 Rita Pavone

20 Rancore

21 Riki

22 Elettra Lamborghini

23 Junior Cally

24 Bugo e Morgan