Sanremo sui social: boom di ricerche sulla vita privata di Diodato, ecco gli artisti più twittati

Che il Festival di Sanremo 2020 abbia ascolti boom e attiri i telespettatori più giovani anche per la possibilità di commentarlo contemporaneamente sui social non è un mistero. Sono più che raddoppiate, infatti, rispetto al 2019, le interazioni web legate al festival (5 milioni 818mila contro i 2 milioni 429mila della scorsa edizione), e in base ai numeri forniti da Tim Data Room, gli artisti in gara legati alla Puglia, Diodato ed Elodie, sono stati tra i più ricercati, menzionati e twittati nel corso delle prime tre serate. Gli utenti sul web, in particolare, sono interessati alla vita privata del tarantino Diodato, cercano in associazione al suo nome le parole "fidanzata" ed "ex fidanzata" (una è in gara insieme a lui, Levante, ndr.). Anche su Elodie c'è interesse riguardo la vita sentimentale: le ricerche riguardano la sua storia con il rapper Marracash, ma anche il nome di Balotelli (con cui avrebbe avuto un flirt), e il brano "Margarita", hit della scorsa estate. Un'altra chicca riguardo a Diodato, gli italiani sono molto curiosi riguardo la sua biografia su Wikipedia: la pagina con le notizie su di lui ha ottenuto un aumento di visite del 2000% rispetto al giorno precedente.

In assoluto nella terza serata il picco di tweet è stato raggiunto durante l'esibizione dei Pinguini Tattici Nucleari, e gli hashtag più utilizzati sono stati, oltre a #Sanremo2020, anche #Benigni, #Mika, #AchilleLauro. Gli artisti più menzionati in rete sono stati Achille Lauro, Francesco Gabbani, Pinguini Tattici Nucleari, Elettra Lamborghini, Elodie, Rancore e Anastasio. Boom di ricerche anche su Junior Cally, oltre 200mila volte è stato scritto il suo nome su Google. Dagli Stati Uniti molti utenti sono incuriositi da Achille Lauro, la cui fama è arrivata anche oltreoceano, da Diletta Leotta e Tiziano Ferro. Mentre tra le Nuove Proposte continuano a crescere le menzioni per gli Eugenio in Via di Gioia, eliminati nella prima serata nella sfida contro Tecla.

Ed è partita il 6 febbraio la gara per l'assegnazione del premio TimMusic al brano del Festival della Canzone Italiana più ascoltato fino alle 19 di sabato 8 febbraio (ai contenuti della piattaforma dedicati a Sanremo possono accedere non sono gli abbonati, ma tutti gli utenti, fino al 16 febbraio). Nelle scorse edizioni il pubblico ha premiato “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani (2017), “Non mi avete fatto niente” di Ermal Meta e Fabrizio Moro (2018) e “I tuoi particolari” di Ultimo (2019).