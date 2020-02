Martina Franca, consegna del basco blu ai nuovi Fucilieri dell'aria del 16° Stormo

E’ la conclusione di un percorso impegnativo, selettivo, lungo sei mesi. Al termine del quale viene consegnato il basco blu che sancisce l’appartenenza alla famiglia dei Fucilieri dell’aria del 16° Stormo. La cerimonia di benedizione (è chiamata così, secondo un’antica tradizione) si è svolta nella base del reparto, a Martina Franca, alla presenza del generale Achille Cazzaniga, comandante delle Forze di supporto e speciali che ha alle dipendenze lo Stormo. Lezioni di combattimento terrestre, impiego armi, topografia e difesa personale, tecniche di discesa da elicottero, quelle di antisabotaggio e controterrorismo aeroportuale, nozioni di volo e protezione degli aeromobili, premessa di altre specialità professionali proprie della componente aerospaziale. L’iter addestrativo è finalizzato ad accertare lo spirito di adattabilità, l’equilibrio, la prontezza, nonché la capacità dei frequentatori di operare nei diversi scenari per tempi prolungati.



Dal 2004 i Fucilieri dell’aria hanno operato in 37 diverse missioni internazionali, in ben 18 teatri operativi nel mondo, maturando oltre 36 mila ore di volo, di cui 25 mila per la sicurezza degli aeromobili dell'Aeronautica militare e di chi si trova a bordo. Dall'agosto del 2005 al dicembre 2014, sono stati presenti in Afghanistan per assicurare la protezione della base di Herat.

Il generale ha tra l’altro evidenziato come “la trasmissione del sapere non è un esercizio di dimostrazione delle capacità operative, ma è un donare all’altro, affinché tutti possano lavorare al meglio ed in maniera più efficace, in una società in cui l’etica è l’agire con coscienza e scrupolo nel nostro lavoro di tutti i giorni per il bene comune”.



Nel ruolo di padrone di casa, il colonnello Antonio Pellegrino, comandante del 16° Stormo. E’ toccato a lui sottolineare il ruolo dei Fucilieri dell’aria, “irrinunciabile capacità operativa per la protezione delle forze dell’Aeronautica militare in Italia e all’estero, che dimostrano, in silenzio e con professionalità, di essere parte attiva di un sistema paese al servizio della collettività”. Chi ha superato il corso, curato dagli istruttori del gruppo addestramento, viene assegnato o allo Stormo di Martina Franca o al 9° Stormo di Grazzanise.