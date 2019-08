Da Bari a Brindisi e Gallipoli l'ammiraglio Pettorino visita la Puglia

Da Bari a Brindisi, per poi raggiungere Gallipoli e il Salento, una delle zone più complesse del litorale pugliese per complessità e consistenza dell'attività operativa svolta. Vista in Puglia dell'ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino, comandante generale delle Capitanerie di porto-Guardia costiera. L'alto ufficiale è stato accolto dal direttore marittimo di Puglia e Basilicata tonica, contrammiraglio Giuseppe Meli. Quindi, l'incontro col personale, civile e militare, impegnato quotidianamente a tutela della sicurezza e del rispetto delle disposizioni che regolano le attività del mare.

Il comandante generale ha quindi effettuato a bordo della motovedetta CP 262 una breve visita del porto, il cui traffico è in continua crescita e la cui crescente importanza e strategicità è confermata dal progetto in via di realizzazione e che consentirà, grazie alla collaborazione dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale, di poter disporre di una base logistica con idonee infrastrutture portuali da destinare all’ormeggio delle unità navali d’altura della Guardia costiera. L'ammiraglio Pettorino ha continuato la visita presso la Stazione satellitare COSPAS-SARSAT ubicata nella caserma “W. Fachin” sul molo S. Cataldo, dove il direttore della Stazione, capitano di Fregata Giancarlo Salvemini, ha illustrato le funzioni e compiti della struttura, le potenzialità degli apparati in dotazione ed in corso di evoluzione tecnologica, sottolineando l’importanza della stessa per l’attività di ricerca e soccorso, tanto che nel biennio 2017-2018 bene 196 persone sono state salvate grazie alla localizzazione satellitare.

Prima di raggiungere il Salento, il saluto al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Giuseppe Volpe. Quindi l'incontro col personale del Compartimento marittimo di Brindisi e con quello degli uffici marittimi del Tacco di Puglia.