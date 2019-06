Taranto, ceduti immobili militari: saranno restaurati valorizzati

Sono due beni dell'Aeronautica militare quelli che il ministero della Difesa ha ceduto al Comune di Taranto. A firmare l'intesa sono stati il ministro Elisabetta Trenta, a Taranto per la Festa nazionale della Marina militare, e il sindaco Rinaldo Melucci. Si tratta della cessione dell'ex 65° Deposito territoriale e di una parte della "Scuola volontari dell'A.M. (Svam) Idroscalo Bologna" da dismettere dagli usi militari ai fini della riconsegna al MIT e all'Agenzia del demanio per il perseguimento dei propri fini istituzionali e di valorizzazione, anche in funzione della salvaguardia di un territorio di assoluto valore ambientale e paesaggistico.

A Ginosa, invece, altra cessione di immobili: il Teleposto dell'Aeronautica militare - ex batteria Toscano. Una parte dell'area militare sarà trasferita al Comune di Ginosa con destinazione museale, dove al suo interno è presente un 'bunker' degli anni '20; una seconda parte sarà valorizzata e gestita economicamente da parte della società Difesa servizi S.p.A., mentre l'ultima aliquota resterà in uso alla Difesa per i suoi fini istituzionali.