A Taranto i nuovi gioielli tecnologici dal 10 giugno ecco Martinengo e Trieste

"Il prossimo 10 giugno si terrà a Taranto la festa della Marina e in quell'occasione il Comune di Taranto consegnerà la bandiera di combattimento ad una fregata di ultima generazione, la Martinengo, e da quel giorno questa nave sarà assegnata a Taranto. A Taranto arriveranno le nuove navi della Marina". Lo ha detto l'ammiraglio Salvatore Vitiello, comandante di Marina Sud. "Sabato prossimo, poi, a Castellammare di Stabia, verrà varata la nostra portaelicotteri, la Trieste, e anche questa nave - ha aggiunto Vitiello - sarà nella base navale di Taranto". "La portaelicotteri Trieste sarà operativa nel giro di un paio di anni, questo il tempo necessario per gli allestimenti" ha precisato l'ammiraglio capo di Marina Sud. Il rapporto tra Taranto e la Marina militare, ha aggiunto Vitiello, vive una fase molto positiva e "nel programma di dismissione abbiamo previsto di consegnare alla città la banchina torpediniere per consentire la realizzazione di un porto turistico. Ma questo programma - ha proseguito - e' piu' ampio, che interessa molti siti sul territorio nazionale. Proprio l'altro giorno a Cagnano Varano, sul lago di Varano, il ministro della Difesa, Trenta, ha firmato un protocollo di intesa ed è stato ceduto al Comune il nostro idroscalo. L'idroscalo della Marina che risale alla prima guerra mondiale e questo per realizzare proprio una struttura turistica. Il contributo della Marina per il territorio pugliese consiste anche in queste attivita' molto importanti".

Per quanto riguarda poi la trasformazione in area museale e culturale di un'area dell'Arsenale militare di Taranto non usata per le lavorazioni, Vitiello ha dichiarato che "le cose stanno andando bene. Sono già stati stanziati dei soldi e siamo in fase di progettazione dell'ingresso dedicato alla mostra storico-artigiana".- Inoltre, ha proseguito l'ammiraglio Vitiello, "sono già state individuate quelle officine non più in uso allo stabilimento, proprio per realizzare la musealizzazione. Si parla addirittura di musealizzare un sommergibile all'interno di una di queste strutture". A proposito del rapporto tra Marina e Università di Bari, Vitiello ha detto che l'Ateneo ha effettuato "lo studio delle correnti del canale navigabile di Taranto con una precisione estrema che ci ha aiutato all'ingresso della portaerei Cavour in Mar Piccolo". La nave ammiraglia della flotta lo scorso dicembre è infatti entrata nel canale navigabile con una manovra studiata nei minimi particolari, date le dimensioni dello stesso canale, e si è diretta ai bacini dell'Arsenale ed essere sottoposta a lavori di ammodernamento e ristrutturazione.

"C'e' un accordo di collaborazione che risale al 2015 ed è stato rinnovato - ha dichiarato Vitiello a proposito dell'Università di Bari -, quindi c'e' tutto un lavoro che portiamo avanti insieme al polo scientifico" e l'Università di Bari "ha partecipato, insieme alle nostre unità navali, all'ultima edizione di "Mare Aperto". C'e proprio un lavoro che facciamo insieme e questo ci fa molto piacere come Marina ma anche per il contributo che diamo alla citta'. La Marina su Taranto - ha concluso Vitiello - potrà fare ancora molto perché questa per noi è e resta la base più importante".