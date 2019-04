Centoquarantacinque, missioni e 250 ore di volo addestrativo. Sono le cifre dell'esercitazione internazionale Iniohos, tenutasi in Grecia, alla quale hanno partecipato sei F-35 del 32° Stormo di Amendola, e sei Tornado del 6° Stormo, in versione Ids e Ecr. Uomini e mezzi hanno operato in uno scenario complesso e altamente realistico, con un elevato ritorno operativo.

I piloti italiani hanno condotto delle “Composite air operation” (COMAO) missioni che prevedono un variegato ventaglio di attività addestrative come le suppression of enemy air defence (SEAD), time sensitive targeting (TST), close air support (CAS), defensive counter air (DCA) e offensive counter air (OCA). Di particolare rilevanza formativa, inoltre, è stata l’attività air to surface integration (ATOSI) che ha visto l’impiego congiunto dei velivoli di 3a, 4a e 5a generazione, per affinare l’integrazione dei sistemi, utilizzando armamento inerte in aree di Poligono appositamente predisposte per l’attività addestrativa.

All'esercitazione, svoltasi presso la base aerea di Andravida, hanno partecipato anche velivoli di Israele, Emirati Arabi e Stati Uniti d’America, congiuntamente a quelli italiani e greci.