Campionati italiani tiro a segno aria compressa e pistola standard

Da martedì 20 novembre a venerdì 23 novembre, presso la sezione del Tiro a segno nazionale (TSN) di Bari Palese, nell’ambito delle attività sportive organizzate dall’Aeronautica Militare per il 2018, si svolgerà il 3° campionato nazionale A.M. di “Tiro a segno ad aria compressa e pistola standard.” Alla manifestazione parteciperanno circa 50 atleti militari e dipendenti civili dell’Arma azzurra, provenienti da tutta Italia, nonché personale che ha cessato il servizio attivo nella Forza armata ed oggi in quiescenza. Al termine delle gare, sarà stilata una classifica generale di tutto il personale partecipante al campionato. I primi otto open uomini e open donne per specialità disputeranno le finali per l’assegnazione dei primi tre posti, verranno quindi proclamati il campione e campionessa nazionale A.M. 2018 tiro a segno pistola e carabina 10M e pistola standard. Il comando Scuole/Terza Regione Aerea, è uno dei tre comandi di vertice della Forza armata. Assicura la selezione, il reclutamento, la formazione militare, culturale e professionale del personale dell'Aeronautica e l'addestramento al volo (a livello internazionale), attraverso lo studio e l'adozione di innovative metodologie didattiche e addestrative focalizzate sul discente e informate ad innovazione, creatività, ottimizzazione delle risorse umane e materiali, eco-sostenibilità, costante confronto con istituzioni e territorio al servizio della collettività.