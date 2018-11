​I sottosegretari alla Difesa Raffaele Volpi e Angelo Tofalo, nell’ambito delle deleghe condivise in materia di infrastrutture militari, hanno partecipato ad un incontro tecnico a cui hanno preso parte il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di Squadra Valter Girardellie il sottocapo di Stato Maggiore, ammiraglio di Squadra Paolo Treu, per approfondire la situazione complessiva degli Arsenali militari marittimi. Lo staff della Marina Militare ha fornito una descrizione delle principali funzioni condotte dagli Arsenali e una panoramica delle principali criticità esistenti che derivano essenzialmente dalla progressiva riduzione del personale civile e militare e delle risorse assegnate per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture e degli impianti. “I tre Arsenali di Taranto, La Spezia ed Augusta, costituiscono un polo tecnico-industriale strategico per la Difesa ed il Paese, assimilabili a vere e proprie industrie del settore della manutenzione navale che costituiscono un fattore di stabilità e di equilibrio sul territorio, operando attraverso personale specializzato ed esperto prevalentemente civile”, ha sottolineato il sottosegretario Volpi nel corso dell’incontro. Il sottosegretario Tofalo ha evidenziato la necessità di “individuare un piano di interventi che garantisca gli standard di produttività ed efficienza che viene richiesto agli Arsenali, in modo da conservare la capacità di condurre le manutenzioni e garantire l’operatività della Squadra Navale.”

Per i due Sottosegretari “la presenza della Marina a Taranto può attrarre risorse e costituire un fattore moltiplicatore di sviluppo e benessere per il territorio, in linea con gli obiettivi di impiego duale delle capacità del comparto Difesa”. “Aiutare la città di Taranto in un momento di forte indebolimento sociale ed economico - hanno aggiunto - è un dovere di questo governo in un’ottica di rafforzamento del Sistema Paese”.