“Sapere che nelle ultime ore due bambine sono state

salvate dall’Aeronautica militare, mi riempie il cuore di gioia”, scrive il

sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo che palando poi di “dual

use” aggiunge “è un termine tecnico usato dagli addetti ai lavori, i

cittadini possono comprenderne meglio il significato con i numeri: dall’1

gennaio di quest’anno ad oggi sono state eseguite oltre 100 missioni,

complessivamente più di 350 ore di volo per trasporti sanitari di urgenza e

voli umanitari. Il numero più importante è quello delle vite umane salvate

dall’Aeronautica Militare, oltre 100 persone in imminente pericolo di cui

il 50% bambini.”

Il sottosegretario Tofalo ringrazia così “i ragazzi dell’Arma Azzurra che

sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno,

con mezzi ed equipaggi in grado di operare in qualsiasi condizione

meteorologica per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in

imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o anche

ambulanze” e conclude, “Per amare e apprezzare le Forze armate bisogna

conoscerle e sapere quello che fanno. Ecco perché è importante la

diffusione della cultura della difesa e della sicurezza.”