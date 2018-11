Doppio cambio a due dei vertici dell'Esercito. Il capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale Salvatore Farina, ha presieduto la cerimonia di avvicendamento alla guida del Comando logistico dell'Esercito (COMLOG) e del Comando per la Formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito (COMFORDOT). Il passaggio di consegne è avvenuto tra il generale Luigi Francesco De Leverano e il parigrado Francesco Paolo Figliuolo (potentino, già capo Ufficio generale del capo di Stato maggiore della Difesa) per il COMLOG e, tra il generale Pietro Serino e il collega Giovanni Fungo (ad interim) per il COMFORDOT.

Il generale Farina si è soffermato, tra l'altro, sull'importanza della logistica unitamente alla essenzialità della formazione e preparazione militare sin dai primi giorni di arruolamento di ogni militare, evidenziando come la cerimonia racchiuda due delle aree fondamentali della Forza Amata: la componente logistica e la formazione. L'Esercito è una componente importantissima del sistema Paese che basa la propria capacità operativa sulla componente umana: vero fulcro della Forza armata. Agli uomini in uniforme, devono essere indirizzati tutti gli sforzi possibili per garantire un adeguato sostegno logistico e una corretta preparazione e formazione professionale per poter essere, in futuro, sempre più pronto, con capacità di operare in ambito interforze, internazionale e aderente alle esigenze del Paese anche in caso di pubbliche calamità.