«Io, sindaco tuttofare nel paese di 500 anime»: Teana, il Comune non ha dipendenti

TEANA (POTENZA) - Per le elezioni dello scorso 25 settembre ha allestito il seggio e atteso fino all’alba che terminasse lo spoglio per recuperare le schede scrutinate; quando si è verificato un incidente causato dall’impatto di un’auto con un cinghiale è stato chiamato lui, come fosse un agente di polizia locale; una cittadina ha segnalato la pericolosa sporgenza di un tombino e lui ha effettuato il sopralluogo, come fosse il capo ufficio tecnico. E invece è il sindaco. Vincenzo Marino, classe 1990, titolare di un’azienda zootecnica, da un anno è il primo cittadino del Comune di Teana, sud Basilicata: poco più di 500 abitanti e uffici comunali vuoti, fatta eccezione per tre funzionari che, a rotazione e per una manciata di ore a settimana, sono in prestito da Comuni vicini...

