È lucana il nuovo capo di Gabinetto del Viminale

POTENZA - Il prefetto Maria Teresa Sempreviva, originaria di Chiaromonte (Potenza) è il nuovo capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno. Sostituirà Bruno Frattasi, nominato prefetto di Roma. Fino a ieri direttore dell'Ufficio per gli affari legislativi e relazioni parlamentari del ministero dell'Interno e precedentemente vicecapo della Polizia di Stato, Sempreviva, classe 1963, si è laureata giovanissima in Giurisprudenza all’Università di Bari. È sposata e ha una figlia. Ad agosto di quest'anno proprio nella sua terra d'origine, Chiaromonte, paese che non ha mai dimenticato, ha ricevuto la cittadinanza onoraria nel corso di una cerimonia.