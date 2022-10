I distributori automatici e la catena della solidarietà

La distribuzione automatica di generi alimentari diventa solidale, anche in Basilicata. Ha preso il via a livello regionale l’accordo siglato tra Confida, l’associazione di categoria aderente a Confcommercio che riunisce le imprese del settore, e Banco alimentare, la fondazione che promuove politiche a favore della lotta allo spreco alimentare e a sostegno della povertà ed esclusione sociale, con l’obiettivo di trasformare le eccedenze in aiuti alle famiglie in difficoltà. Che in Basilicata e nel meridione sono sempre di più.

Le 56 aziende lucane aderenti al Confida, da oggi, dunque si impegnano ad adottare un atteggiamento più attento e consapevole e ad aiutare chi è in difficoltà. Un ulteriore tassello nella catena della solidarietà costruita da Banco Alimentare e Confida che, insieme a quello della Puglia, si aggiunge alle regioni che hanno già detto addio alle eccedenze. Tra il mese di settembre ed ottobre, infatti, l’accordo nazionale è diventato via via operativo anche in Sicilia, in Sardegna, nelle Marche, Abruzzo, Umbria e Molise. E adesso hanno tagliato idealmente il nastro della solidarietà anche Basilicata e Puglia. Promotori dell’iniziativa, il presidente delle imprese di Gestione di Confida Pio Lunel, il Direttore di Confida Michele Adt e il Delegato Confida per la Puglia e la Basilicata Emanuele Spezzacatena, insieme a Luigi Riso, presidente di Banco Alimentare Puglia.

La Basilicata conta 56 aziende nel settore: 41 nel Potentino e 15 in provincia di Matera. La collaborazione tra Confida e Banco Alimentare prevede la raccolta e la donazione delle eccedenze alimentari del settore della distribuzione automatica da parte di Banco Alimentare ad enti convenzionati che offrono aiuto a famiglie e persone in difficoltà, così come avviene già per le eccedenze alimentari fresche.

«A seguito del patto stretto tra Confida e Banco Alimentare, la Basilicata è pronta ad intraprendere un percorso verso la distribuzione automatica solidale – commenta Pio Lunel, Presidente delle Imprese di Gestione di Confida – l’accordo sottoscritto dall’Associazione e dalla Fondazione durante Venditalia raggiunge oggi una nuova regione con lo scopo di eliminare totalmente qualsiasi tipo di spreco nel settore del vending».

Per la gestione del progetto i Banchi Alimentari regionali o, nel caso della Basilicata, interregionali, saranno collegati con le 11 Delegazioni Territoriali di Confida a cui partecipano tutte le società di gestione della distribuzione automatica iscritte all’associazione.

«Ora, più che mai il Banco Alimentare è impegnato nel recupero delle eccedenze alimentari, da destinare a 52.000 persone in difficoltà - dichiara Luigi Riso, Presidente di Banco Alimentare Puglia con mandato anche in Basilicata, insieme al Banco Alimentare della Campania – numero purtroppo in crescente aumento anche nella nostra regione. Siamo grati a Confida che ci dà la possibilità di recuperare prodotti alimentari anche dalla filiera della distribuzione automatica».