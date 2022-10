Covid: in Basilicata 118 nuovi positivi e altri 80 guariti

POTENZA - Sono 118 i nuovi positivi in Basilicata, individuati attraverso l’esame di 520 tamponi: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che non vi sono state altre vittime del covid-19.

Negli ospedali sono ricoverate 31 persone, nessuna delle quali è in terapia intensiva. Ieri sono guarite 80 persone: altre 5.098 sono in isolamento domiciliare.