Potenza, carabinieri distribuiscono a studenti libro su generale Dalla Chiesa

La consegna simbolica del libro «Le stelle di Dora, le sfide del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa» dalle mani del comandante provinciale di Potenza dei Carabinieri, colonnello Luca D’Amore, a quelle del dirigente dell’Ufficio Scolastico della provincia di Potenza, Debora Infante, ha segnato, stamani a Potenza, il via alla distribuzione in tutti istituti scolastici di secondo grado della provincia.

L’iniziativa è stata promossa dal Comando generale dell’Arma che ha pubblicato il 'graphic novel' dedicato a uno dei simboli italiani della lotta al terrorismo e alla mafia, ucciso a Palermo il 2 settembre 1982, e ha deciso di far conoscere nelle scuole, oltre undici mila in Italia, la storia di Dalla Chiesa e il suo impegno come rappresentante delle istituzioni alla ricerca della legalità.

«Sono 32 gli istituti coinvolti nel Potentino - ha detto Infante - che raccolgono l’invito di diffondere l’esempio del generale, simbolo italiano. Condividiamo la scelta di parlare ai ragazzi di legalità attraverso il loro linguaggio, quello dei fumetti».

«Il merito di Dalla Chiesa, oltre ai risultati raggiunti nella sua attività al servizio dello Stato - ha evidenziato D’Amore - è quello di aver trasmesso ai cittadini la fiducia nelle istituzioni. La scelta di raccontarlo attraverso un fumetto è emblematica del fatto che nei fumetti sono descritti gli eroi e il generale può diventarlo anche per le future generazioni».