Contrasto al dissesto idrogeologico, 13 cantieri in Basilicata

Contrasto al dissesto idrogeologico, al via 13 cantieri in Basilicata. «Il soggetto attuatore degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico in Basilicata ha completato le procedure di appalto relative a 13 interventi. Lo rende noto il presidente della Regione in qualità di commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico. «L’importo dei lavori è di circa 5,8 milioni di euro, che corrispondono ad un finanziamento complessivo di oltre 9 milioni di euro, comprensivo del costo della progettazione e di altri oneri di appalto. Per 10 interventi sono già stati firmati i contratti ed entro la fine del mese di settembre è prevista la consegna dei lavori, mentre gli altri 3 sono in fase di contrattualizzazione e in questo caso la consegna dei lavori è prevista entro la metà di ottobre».

Questi i cantieri dei lavori, «in fase di consegna alle imprese aggiudicatarie la fine del mese di settembre» evidenziati dalla Regione Basilicata: a Gorgoglione consolidamento del centro storico; a Tito mitigazione del rischio idrogeologico località Fosso Sant'Antonio; a Corleto Perticare consolidamento area valle di Piazza Plebiscito nel centro abitato; a Maratea interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via mandarini; a Miglionico la sistemazione del versante in località Torre di Fino; a Missanello la mitigazione dissesti sul territorio comunale; a Palazzo San Gervasio intervento di consolidamento in Via Calata Banzi e intervento di consolidamento abitato Via Kennedy; a Roccanova intervento di riduzione del rischio idrogeologico località Cozzo delle Punte; a San Mauro Forte intervento di mitigazione rischio idrogeologico zona Sud-Est.

Questi invece i lavori «in fase di contrattualizzazione, con consegna prevista entro metà ottobre»: a Tito intervento di sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese; a Sant'Arcangelo intervento di riduzione del rischio idrogeologico località Santa Maria-Masseria del Monte; ad Accettura messa in sicurezza area a valle di Piazzetta Bronzini.