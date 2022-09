Una casa per tutti: in Basilicata stanziati 10 milioni per acquisto e ristrutturazione

POTENZA - La Regione Basilicata ha disposto un contributo a fondo perduto di dieci milioni di euro, destinati a giovani coppie, single e famiglie monoparentali, per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa: «Entro questa settimana sarà pubblicato il nuovo bando», ha annunciato l'assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra.

«Con questo strumento - ha aggiunto - si favorisce l’acquisto di alloggi in particolare nei centri storici e nelle aree soggette a piani di recupero urbano, anche da ristrutturare, con l'intento sia di salvaguardare il patrimonio edilizio esistente sia di favorire il ripopolamento del territorio. I non residenti in Basilicata - ha concluso - potranno partecipare al bando con l'impegno a trasferire la residenza e di conservarla per il periodo stabilito».

Il contributo erogabile corrisponde al 30 per cento del costo dell’immobile (anche se acquistato dopo il primo giugno scorso), tenendo conto dei tetti massimali che dipendono dalla composizione familiare e dall’ubicazione delle abitazioni. Le domande potranno essere presentate esclusivamente on line sul sito della Regione Basilicata.