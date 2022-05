Lavoro, per la Svimez cresce occupazione in Basilicata

POTENZA - «I dati Svimez che vedono una crescita dell’occupazione, dei tassi di attività e un calo della disoccupazione in Basilicata rispetto al 2019, sono sicuramente incoraggianti», così come lo è, «la crescita notevole della partecipazione delle donne": lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

«Il dato - ha aggiunto Bardi - è particolarmente da sottolineare perché in questi anni abbiamo vissuto una pandemia senza precedenti. Si tratta di un trend che bisogna rafforzare - ha aggiunto il presidente della giunta regionale - implementando le politiche attive che abbiamo messo in campo per sostenere il mondo produttivo lucano, come abbiamo scritto nel piano strategico regionale», ha concluso.