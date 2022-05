Anzi, riapre il Planetario aspettando la luna rossa

La luna rossa sarà la regina nel cielo di maggio. Il 16 si ripeterà il fenomeno dell’eclissi totale e poter scrutare le stelle diventerà un privilegio. Una magia che l’Osservatorio di Anzi si appresta a far vivere ai suoi spettatori: da domani il Planetario riapre le porte e gli occhi in occasione di una mostra nell’ambito di AstroMia, il primo Festival italiano della divulgazione astronomica. La mostra - intitolata «La Tavola celeste» - è interattiva ed è realizzata dal collettivo «La luna al Guinzaglio»: racconta 400 anni di scoperte scientifiche sul tempo, attraverso gli oggetti della cucina. Una tavola da attraversare come una linea del tempo, dove sono imbandite ad arte le rivoluzioni astronomiche a opera di grandi scienziati, con i versi che raccontano le loro vite straordinarie da ascoltare nella sezione didattica dei dialoghi stellari. L’esposizione è anche un viaggio poetico nell’astronomia attraverso un tavolo di 10 metri costellato di oggetti provenienti dal mondo della cucina. Ogni oggetto racconta importanti tappe fra le scoperte scientifiche sul tempo attraverso suggestioni da spiare, ascoltare, annusare, scoperchiare. Gli organizzatori vogliono convincere il tempo a fermarsi per invitare i visitatori a banchettare artisticamente con Galileo, Copernico, Newton, Colombo e molti altri. La «Tavola» è stata ideata e realizzata dall’associazione culturale “La Luna al Guinzaglio” nella sua officina creativa Il Salone dei Rifiutati (Centro di Educazione Ambientale) ed è stata co-prodotta dalla Soprintendenza per i Beni storici, artistici ed etnoantropologici della Basilicata.