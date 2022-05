Potenza, via ai lavori per «liberare» la Torre Guevara

POTENZA - «È un giorno straordinario per la città di Potenza»: così il sindaco, Mario Guarente (Lega), parlando con i giornalisti a margine della cerimonia, organizzata dalla Provincia e dal Comune, per la prima, simbolica picconata di abbattimento di una scuola che «oscurava» la Torre Guevara, uno dei simboli del capoluogo lucano.

«Ed è un giorno ancora più bello - ha aggiunto il primo cittadino - perché oggi posso anche annunciare che il nostro Comune ha ottenuto un finanziamento di undici milioni di euro, risorse provenienti dal Pnrr, per l’abbattimento la ricostruzione della scuola media Torraca», a poche decine di metri dalla Torre Guevara. «Lì - ha specificato Guarente - saranno realizzati dei garage sotterranei, indispensabili per il nostro centro storico, e soprattutto una nuova scuola iper-tecnologici: un altro tassello del nostro programma di riqualificazione del cuore antico di Potenza».

Dopo «decenni di abbandono», l’area della Torre Guevara «sarà quindi riqualificata»: la durata prevista dei lavori (costo complessivo di circa 1,2 milioni di euro) è di un anno, «con la creazione - è stato spiegato durante la cerimonia - di una parte verde, di percorsi attorno alla torre e di una parte pavimentata che segnerà la nascita di una nuova piazza, con il racconto di tutta la storia passata».

Per il sindaco di Potenza, questi lavori rappresentano «un grande esempio di collaborazione tra istituzioni: il Comune ha ottenuto il finanziamento per la riqualificazione di quest’area e l’ha ceduto alla Provincia». Anche presidente della Provincia, Rocco Guarino, ha evidenziato l’importanza della «sinergia tra le istituzioni» e ha ricordato che «questa area ha una forte valenza simbolica anche perché qui nacque il San Carlo, il principale ospedale della nostra provincia».