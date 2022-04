POTENZA - Salvaguardare i livelli occupazionali «senza patto di prova e obbligo di preavviso» per il personale già operante, garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e la clausola sociale e l'inserimento di «personale di nuova assunzione, tenuto conto delle competenze professionali acquisite attraverso percorsi di formazione», per i residenti da almeno un anno nei 13 Comuni della concessione di Gorgoglione, in Basilicata, dove ha sede il centro Oli di Tempa Rossa della Total. E’ quanto stabilito dall’addendum - firmato oggi a Potenza, nella sede della Regione - «al Protocollo Tempa Rossa per la trasparenza e per la valorizzazione dell’occupazione e dello sviluppo del 6 febbraio 2020».

Alla stipula dell’intesa erano presenti l’assessore lucano alle attività produttive, Alessandro Galella, i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Summa, Vincenzo Cavallo e Vincenzo Tortorelli, i sindaci dei 13 Comuni della concessione Gorgoglione, i rappresentati di Confindustria Basilicata, Confapi Potenza e Matera e per la Total, Dante Mazzoni, della direzione affari istituzionali e relazioni esterne e il responsabile rapporti con il territorio, Ambrogio Laginestra.

I quattro articoli che compongono l’addendum - la cui stesura è stata preceduta da un lungo confronto tra le parti in causa - disciplinano le regole che dovranno essere garantite nei futuri cambi di appalto che interesseranno il comparto estrattivo della zona. Tra le altre indicazioni (all’articolo 1.3) è stato stabilito l’obbligo per la Total di comunicare la data di avvio delle nuove gare e (all’articolo 2), per l’impresa uscente, di fornire «almeno 20 giorni prima della cessazione del contratto», l'elenco dei lavoratori impegnati nell’attività con «anzianità, livello di occupazione mansione».

«Oggi si firma un atto importante - ha detto Galella - che va a tutelare e regolamentare passaggi importanti che possono riguardare l’avvicendamenti tra aziende che lavorano nell’ambito di Tempa Rossa». «L'accordo sottoscritto - ha spiegato Mazzoni - riveste per la Total grande importanza perché è frutto di un lungo lavoro di consultazione e confronto messo in campo nell’ambito del Tavolo della Trasparenza con tutte le parti interessate».