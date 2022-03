Stellantis: a Melfi 4 mesi di contratto di solidarietà

MELFI - Il contratto di solidarietà per i lavoratori dello stabilimento di Melfi (Potenza) di Stellantis è stato riaperto dal 4 aprile al 7 agosto prossimo per affrontare una «fase congiunturale drammatica», caratterizzata soprattutto dalla «grave crisi dell’approvvigionamento dei semiconduttori che sta pesantemente penalizzando il comparto dell’auto». Lo hanno stabilito oggi l’azienda e i sindacati Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf.

Azienda e sindacati, «in linea con l'accordo del 25 giugno 2021», hanno deciso di «mettere in campo ogni strumento utile per far fronte all’esubero giornaliero che, con il passaggio da 17 a 15 turni, a partire dal 4 aprile, è di circa 1.500 unità». E’ stata riaperta la possibilità di uscite incentivate volontarie e di «cogliere ogni opportunità per le trasferte o distacchi in Italia e in Europa».

Dall’incontro è emersa la «riconferma degli investimenti per Melfi (quattro nuove vetture totalmente elettriche a partire dal 2024)», ma i sindacati hanno chiesto di «definire in modo chiaro come si vuole affrontare la transizione, ma soprattutto, per quanto riguarda Stellantis e Melfi, avviare un confronto serrato anche per tutto l’indotto», cercando anche per quest’ultimo «un percorso per la salvaguardia dei livelli occupazionali».

In vista della fine del contratto di solidarietà, il 7 agosto, è stata indicata la necessità «di affrontare un percorso straordinario con il Ministero del Lavoro». I rappresentanti sindacali auspicano «anche che la Regione Basilicata faccia presto a riaprire quel tavolo sull'automotive» perché «solo creando un vero patto sociale, come avviene in altre regioni, senza ipocrisia delle parti, parlando di merito vero e soprattutto assumendosi le responsabilità, possiamo e dobbiamo salvare l’intera industriale di Melfi».