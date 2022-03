Dalla Polonia a Potenza in bus: 16 bambini ucraini accolti dalle famiglie della città

POTENZA - Sedici bambini ucraini con le rispettive mamme, un cagnolino e un canarino sono arrivati ieri sera a Potenza a bordo di un pullman organizzato dal Rotary Club con la collaborazione dell’Inner Wheel. Ad attenderli famiglie pronte ad ospitarli. È l’epilogo di una «missione» in Polonia per portare medicinali e alimenti al confine con l’Ucraina.

Da un’iniziativa del rotariano Renato Maffione e del Dott.Roberto Bloise è partita una maratona di solidarietà in sostegno della popolazione dell’Ucraina. Il Rotary club Potenza ha organizzato una spedizione alla volta della Polonia per mettere in salvo 31 profughi dell’Ucraina. Vi sono nel gruppo tanto minori accompagnati dalle loro mamme. Oltre ai Soci del Rotary Club hanno contribuito alla riuscita dell’ iniziativa di solidarietà l’Inner Wheel di Potenza e alcuni operatori di “Universo sud”oltre a tanti amici di buona volontà. Sul pullman hanno offerto assistenza ai profughi il dott. Nicola di Venere e Anastasia Lombardi, rispettivamente medico ed infermiera di Bari. Il Gruppo volontariato di solidarietà questa sera affiderà i profughi alle famiglie lucane.