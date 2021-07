Basilicata, Covid: 37 positivi su 892 tamponi esaminati

POTENZA - Trentasette degli 892 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che altre sei persone sono guarite dal coronavirus e non vi sono stati decessi.



Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 15 persone ma nessuna è in terapia intensiva. Dal punto di vista delle vaccinazioni, ieri ne sono state effettuate 4.861: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 351.440 (63,5 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 250.008 (45,2 per cento).