Basilicata, 29 positivi su 567 tamponi esaminati

Potenza - Ventinove dei 567 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: i nuovi casi sono uno in più di ieri e molti di più degli undici registrati nel passato fine settimana. I dati sono stati resi noti dalla task force regionale.

In lieve aumento anche i ricoverati, passati da 16 a 19 (ma nessuno è in terapia intensiva), mentre si sono registrate 21 nuove guarigioni. Per quanto riguarda le vaccinazioni, ieri ne sono state eseguite 5.726: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 334.652 (60,5 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 219.200 (39,6 per cento).