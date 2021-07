Covid, in Basilicata 11 nuovi positivi nel week end

POTENZA - Undici dei 610 tamponi esaminati in Basilicata nel passato fine settimana sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che, in due giorni, sono state somministrate 10.277 dosi di vaccino.



In Basilicata, le persone ricoverate sono 16, nessuna delle quali è in terapia intensiva, e non sono state registrate altre vittime. I lucani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono 330.870 (59,8 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 211.327 (38,2 per cento).