Risalgono i contagi, allarme in Basilicata

Potenza - È in rialzo, anche se di poco, il numero dei contagi da Covid in Basilicata. L'ultimo bollettino disponibile registra 10 nuovi positivi (erano 5 nel precedente report) su un totale di tamponi esaminati nella giornata di giovedì che è di 309 (389 in meno rispetto al precedente aggiornamento).

La «colpa» dell'incremento, come del resto in quasi tutte le altre regioni, è della variante «Delta», straordinariamente contagiosa. Al momento, in Basilicata sono 11 i casi della mutazione del Covid conosciuta anche come variante indiana. Dopo il sequenziamento dei tamponi eseguiti sui contatti dei primi quattro contagiati dalla variante nei giorni scorsi (due a Venosa, uno a Palazzo San Gervasio e uno a Potenza) sono risultati cinque nuovi positivi alla mutazione del coronavirus: tre sono contatti dei due positivi di Venosa e due dell'uomo di 58 anni contagiato a Potenza. A questi si aggiungono i due positivi alla variante individuati a Matera. Agli 11 casi di variante «Delta» vanno aggiunti due contagiati della variante brasiliana. Si tratta di un uomo e una donna residenti a Tursi. Uno di loro si è già negativizzato.

Torna a crescere l’indice Rt della Basilicata che si avvicna nuovamente alla soglia di 1, per l'esattezza è a 0,92. Il livello di rischio della regione passa da «basso» a «moderato».