Potenza, condanna definitiva e arresto per spaccio

POTENZA - Condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per i reati di associazione delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, a Melfi (Potenza), Antonio Cassotta, di 28 anni, esponente dell’omonimo clan operante nel Vulture-Melfese, è stato arrestato dalla Polizia e trasferito in carcere.



L’ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Potenza poiché Cassotta - coinvolto nel 2014 nell’ambito dell’operazione antidroga Oscar - deve scontare 14 anni e sei mesi di reclusione. Cassotta è stato giudicato colpevole di diversi capi di imputazione per episodi di approvvigionamento, trasporto e spaccio di droga (soprattutto cocaina) e di porto e detenzione illecita di armi da fuoco.