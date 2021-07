Movida fracassona, assembramenti: in arrivo a Potenza il giro di vite

Potenza - Il sindaco di Potenza, Mario Guarente, firmerà un’ordinanza per «disciplinare gli orari oltre i quali non sarà possibile diffondere musica all’esterno dei locali e limitare la vendita di alcolici» nel centro storico di Potenza.

Lo ha annunciato lo stesso Guarente durante una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, Annunziato Vardè. Il comitato si è riunito proprio per esaminare i problemi connessi alla movida nel centro di Potenza, con «emissioni sonore di notevole entità provenienti dai locali fino a notte inoltrata e gli assembramenti agli stessi locali». In attesa dell’ordinanza di Guarente, comunque, «sono stati pianificati mirati servizi di controllo da parte delle forze di polizia e della polizia locale, con l’ausilio tecnico dell’Arpab»: gli agenti verificheranno negli esercizi commerciali «il rispetto della normativa di riferimento sia in ordine alle misure anticovid ancora in vigore sia relativamente alle emissioni sonore».