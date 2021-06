Potenza, aggressione a titolare di un bar e cliente: due anni di «daspo»

Potenza - Due persone, entrambe di Muro Lucano, «per due anni» non potranno entrare in locali pubblici come bar, ristoranti, pub «né stazionare nelle immediate vicinanze di tutti i pubblici esercizi e di intrattenimento presenti nella provincia di Potenza».

Il provvedimento, il cosiddetto «daspo urbano», della durata di due anni, è stato preso dal questore di Potenza: nel pomeriggio del 29 maggio scorso, i due aggredirono il titolare di un bar e un cliente intervenuto in suo soccorso, «provocando loro lesioni e danneggiando gravemente i locali e le suppellettili», prima di scappare.

Quando i Carabinieri li hanno identificati, sono stati a loro volta aggrediti e feriti. Il provvedimento di divieto di accesso ai locali pubblici è stato preso in considerazione della «gravità dei fatti, nonché della pericolosità manifestata dai protagonisti, che non hanno esitato ad aggredire violentemente due inermi cittadini e due militari».